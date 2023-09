Avec notamment une piste toute neuve, Kim Gevaert espère plusieurs records du monde

Kim Gevaert connaîtra vendredi sa deuxième édition du Memorial Van Damme en tant que directrice du meeting d'athlétisme bruxellois. Une toute nouvelle piste de course sera notamment inaugurée. D'une "grande qualité", elle devrait, selon Gevaert, "donner des résultats".

Celle-ci imagine trois potentiels nouveaux records du monde à Bruxelles : "Jakob Ingebritsen, sur le 2.000 mètres, a été explicite dans son souhait de battre le record. Mondo Duplantis ne l'a pas déclaré, mais a fait deux tentatives de record du monde ces dernières semaines et n'est pas loin de le battre. Il y a enfin Shericka Jackson, sur le 200 mètres. Elle n'a rien dit, mais tout le monde a pu voir qu'elle n'est pas passée loin du record à Budapest. Dans le 10.000 mètres, Bashir Abdi visera le record d'Europe de Mo Farah".

Après les forfaits de Nafi Thiam et Sydney McKaughlin, le coureur de 200 mètres Erriyon Knighton, malade, a également annulé sa participation mardi matin, mais cela ne contrarie pas Gevaert : "On ne peut jamais avoir tout le monde. Il y a quand même beaucoup de vedettes qui participent" s'est enthousiasmée l'ancienne athlète.

Une nouvelle piste sera aussi inaugurée vendredi : "Elle est de très grande qualité et restitue plus d'énergie à chaque foulée de l'athlète. Combinée aux nouvelles chaussures, elle devrait donner des résultats. La météo sera en plus très bonne".

L'année dernière, le Mémorial Van Damme a attiré 31.000 spectateurs. Ce chiffre a déjà été dépassé : grâce, en partie, à une météo favorable, les organisateurs s'attendent à ce que le nombre de billets vendus avoisine les 37.000.