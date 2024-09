Avec son stade, la Karmine Corp ouvre "une nouvelle ère" pour l'esport

"On est chez nous!" Dans une ambiance digne d'un stade de foot, avec tifos, drapeaux et chants de supporters, l'équipe Karmine Corp est devenue vendredi le premier club d'esport en Europe à évoluer dans sa propre salle.

"Jamais un club n'a été résident d'une arène ou d'un stade pour jouer ses matches et avoir ses supporters sur place. C'est une première en Europe et c'est quelque chose d'assez spécial", se réjouit Kamel Kebir, alias "Kameto", l'un des deux co-fondateurs du club. "C'est le début d'une nouvelle ère!"

"On a une relation très particulière avec nos fans, on a un peu, pas révolutionné mais créé un délire de supporters ultra engagés, ultra actifs qui se déplacent à chaque événement, à chaque compétition importante du club", poursuit "Kameto".

- "Notre rêve à tous" -

Parmi eux, Inès Rezki, dite "Ninouu", est particulièrement investie puisqu'elle fait partie du "Blue Wall", la bouillante association des supporters de la "KCorp".

"Ça fait longtemps que Kamel nous promettait d'avoir un stade, et donc aujourd'hui, c'est son rêve qui devient réalité. Et le rêve de Kamel, c'est un peu notre rêve à tous", témoigne-t-elle avant d'aller rejoindre les tribunes pour encourager les joueurs.

Poussés par l'atmosphère enflammée de la salle, "Maynter", "113", "Abbedagge", "Fleshy" et "Caliste" l'ont emporté 3 à 0 contre les joueurs de Gameward.

L'équipe espère désormais que d'autres structures les imiteront afin que le secteur dans son ensemble franchisse un nouveau cap.

"On ne veut pas être les seuls à avoir un stade", explique Arthur Perticoz, le directeur général de la KCorp. "On doit montrer que c'est possible et pas simplement s'enorgueillir d'être les seuls à faire quelque chose et se dire que c'est bien pour nous."

"Notre stratégie, c'est aussi de montrer que c'est possible, pour que d'autres clubs aient envie de nous suivre et d'avoir eux aussi, quelle que soit la taille, des stades dans lesquels ils sont résidents. Je pense qu'on a une responsabilité à cet égard."