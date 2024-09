Aymeric Parmentier relativise son élimination: "Ce n'est pas la fin du monde"

Aymeric Parmentier n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 100m brasse en catégorie SB14, lundi, aux Jeux Paralympiques de Paris. Le para nageur a réalisé le neuvième et dernier temps des séries en 1:08.92. Le Brabançon wallon a relativisé sa prestation après coup. "Je voulais faire mieux, mais ce sera pour la prochaine fois."

"Il y a des gagnants et il y a des perdants. C'est ça le sport", a indiqué Parmentier en zone mixte. "Bien sûr, je voulais faire mieux. Je voulais aller en finale, mais ça n'a pas réussi. Je n'ai pas de regret. Peut-être cela réussira la prochaine fois. Ce n'est pas la fin du monde."

"C'est l'aboutissement de mois, d'années même, d'un travail qui se termine aujourd'hui", a-t-il expliqué. "Je suis en bonne forme, meilleure que les années précédentes. Et j'en suis très heureux. Je sais quels sont mes points à travailler. Je dois encore pouvoir améliorer mon final par exemple. J'ai aussi manqué un peu de punch à la fin. Si cela réussit mieux, j'obtiendrai aussi de meilleurs résultats. J'en suis convaincu. Paris était une expérience unique, si près de la maison, avec ma famille et mes amis en tribunes. Je trouve cela chouette et je vais rester à Paris pour regarder aussi d'autres sports. Il est temps d'en profiter."