Bamberg, le club de Roel Moors et de Retin Obasohan, battu en quart de finale aller

(Belga) Bamberg, le club dirigé par Roel Moors et dans laquelle évolue Retin Obasohan, s'est incliné 81-86 contre Oldenbourg, jeudi, en quart de finale aller du championnat d'Allemagne de basket.

Obasohan a mis 10 points, pris deux rebonds et donné un assist en 12:02 minutes de jeu. Le basket allemand a présenté un format particulier pour terminer sa saison. Dix équipes ont accepté de participer à un tournoi à huis clos à Munich. Après les matchs de poules (deux groupes de cinq), les quarts, les demies et la finale se jouent par matchs aller-retour. Troisième du groupe B avec deux victoires et deux défaites, Bamberg a hérité du deuxième du groupe A, Oldenbourg. Le match retour se jouera samedi (16h30). Dans l'autre match de la soirée, l'Alba Berlin a dominé Göttingen 68-93. Göttingen est privé durant ce tournoi d'Elias Lasisi. Le Belgian Lion a mis un terme à sa saison en raison d'une blessure musculaire. (Belga)