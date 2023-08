Baptême du feu largement réussi avec les Red Lions pour le trio Onana-Ghislain-Van Dessel

Le baptême du feu a été plus que réussi pour Onana, Ghislain et Van Dessel, le trio qui dispute son premier grand tournoi avec les Red Lions à l'Euro de Mönchengladbach.

Le sourire affiché par Nelson Onana, 23 ans, était encore plus large que d'habitude, mardi, au lendemain de son premier but à ce niveau avec les Red Lions.

"J'ai eu un peu de difficulté avant le repos, peut-être à cause de l'intensité du match contre l'Angleterre", a-t-il expliqué lors d'un point presse mardi. "Finalement, c'est en revenant à un jeu simple que le goal est tombé. C'est évidemment beaucoup de bonheur. D'autant plus que mon papa, qui est souvent au Cameroun, a fait le déplacement pour venir me voir avec ma maman. C'était extraordinaire de pouvoir me tourner vers eux au moment de lever les bras", se remémore fièrement le joueur du Braxgata.