Barbara Nelen à 60 minutes de vivre la parfaite fin de carrière internationale

"Babs" a ensuite évoqué l'équipe chinoise, que les Belges retrouveront après une victoire 2-1 en phase de groupes. "Je les trouve vraiment fortes, cela ne m'étonne pas de les retrouver là. C'est une équipe affutée et disciplinée."

"Je ne pense pas trop à cette fin qui arrive car ça risque de me stresser. Je reste très concentrée sur mon tournoi", a expliquée l'internationale mardi au village olympique. "Si on arrive en finale, ce sera très spécial de terminer ma carrière internationale par une finale aux Jeux. Je ne pourrais pas rêver mieux comme épilogue, surtout que je serai capitaine ce jour-là."

Théoriquement, les filles de Raoul Ehren ont désormais deux occasions de s'assurer une médaille. "Je ne le vois pas comme ça. Je pense que nous avons une seule et unique opportunité d'aller en finale."

C'est dans cette optique-là que les Belges n'ont pas plongé dans l'euphorie lundi après leur qualification. "On a profité dans le bus puis on a directement tourné le bouton. Pour nous aider à rester concentrées, on met d'ailleurs nos téléphones de côté au village car notre tournoi n'est pas fini", a ajouté Nelen, précisant que ce conseil venait des Red Lions, victimes de cette expérience après leur accession pour la finale des JO 2016.