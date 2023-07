Barral et Ingenito qualifiés pour la finale du duo mixte libre en natation artistique

Le Bruxellois Barral (35 ans) et l'Overijsoise Ingenito (24 ans) ont obtenu 147,1521 points pour leur exercice. Le meilleur score des seize duos a été obtenu par les Chinois Cheng Wentao et Shi Haoyu (221,1023 points) devant les Espagnols Dennis Gonzalez et Mireia Hernandez (198;9042) et les Kazakhs Nargiza Bolatova et Eduard Kim (191,8354). Les 12 premiers se sont qualifiés pour la finale.

Le duo belge a terminé 11e en finale de l'épreuve technique de ces Mondiaux le 16 juillet.