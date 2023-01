Bart Swings 3e à mi-parcours à l'Euro de patinage de vitesse

(Belga) Bart Swings occupe la 3e place des championnats d'Europe de patinage de vitesse toutes distances après deux des quatre épreuves au programme disputées samedi à Hamar en Norvège.

Le Louvaniste a d'abord pris la 4e place du 500 m en 37.00, dans une course remportée par le Néerlandais Patrick Roest (36.45). Il s'est ensuite classé 6e du 5.000 m avec un chrono de 6:20.78, la victoire sur 5 km revenant au Norvégien Sander Eitrem (6:12.15). Au classement général provisoire, Bart Swings, champion olympique de la mass-start l'an dernier à Pékin, pointe au 3e rang avec 75.078 points. Patrick Roest est en tête avec 73.781 points, Sander Eitrem 2e avec 74.155 points. Le podium sera connu après les deux dernières épreuves, le 1500 m et le 10.000 m, programmées dimanche. Bart Swings vise une 3e médaille à l'Euro toutes distances, lui qui avait décroché l'argent en 2016 et le bronze en 2017. Chez les dames, Sandrine Tas, malade, s'est retirée de la compétition avant le 3000 m, la seconde épreuve au programme de samedi. Elle avait auparavant pris la 5e place du 500 m en 40.35.