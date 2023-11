Bart Swings 8e du 5000 mètres à Pékin

Après sa 11e place dans le 1.500m vendredi, Bart Swings s'est classé 8e du 5.000m de la deuxième des six manches de la Coupe du monde de patinage de vitesse, samedi sur l'Ice Ribbon Oval de Pékin. Il a couvert la distance en 6:21.22 bouclant l'épreuve à 9.82 secondes de Patrick Roest (6:11.40).

Le Néerlandais a devancé l'Italien Davide Ghiotto de 2.85 secondes et le Norvégien Sander Eitrem de 4.02, 2e et 3e dans la capitale chinoise.

Au classement de la Coupe du monde longues distances, Swings, qui avait fini 7e du 5.000m la semaine dernière à Obihiro au Japon lors de la manche initiale, occupe la 8e place et totalise 60 points. Roest domine avec le maximum de 120 points devant Ghiotto (108) et Eitrem (96), déjà 2e et 3e au Japon.