Bart Swings 8e sur 1.500 m à Salt Lake City, record de Belgique en poursuite par équipe

Swings a réalisé un chrono de 1:43.62, terminant à 2.75 secondes de l'Américain Jordan Stolz, vainqueur en 1:40.87 devant le Chinois Zhongyan Ning (1:41.78) et le Néerlandais Wesly Dijs (1:42.77). En Division B, Mathias Vosté a été disqualifié.

Dans la poursuite par équipes, Swings, Jason Suttels et Indra Médard ont terminé à la 6e et dernière place mais ont amélioré le record de Belgique en 3:43.38, effaçant la précédente marque réalisée par Bart Swings, Ferre Spruyt et Maarten Swings à Salt Lake City le 16 novembre 2013 (3:45.64). C'est la première fois que la Belgique participait à une poursuite depuis 2013.