Bart Swings 8e sur 1.500 m à Salt Lake City, record de Belgique en poursuite par équipe /2

Swings a réalisé un chrono de 1:43.62, terminant à 2.75 secondes de l'Américain Jordan Stolz, vainqueur en 1:40.87 devant le Chinois Zhongyan Ning (1:41.78) et le Néerlandais Wesly Dijs (1:42.77). En Division B, Mathias Vosté a été disqualifié.

Dans la poursuite par équipes, Swings, Jason Suttels et Indra Médard ont terminé à la 6e et dernière place mais ont amélioré le record de Belgique en 3:43.38, effaçant la précédente marque réalisée par Bart Swings, Ferre Spruyt et Maarten Swings à Salt Lake City le 16 novembre 2013 (3:45.64). C'est la première fois que la Belgique participait à une poursuite depuis 2013. Après le résultat de la division B, qui a vu la victoire du Canada, la Belgique termine 7e mais décroche sa place pour les championnats du monde Calagary, qui se dérouleront du 15 au 18 février, au Canada, où le relais réunira 8 nations.