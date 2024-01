Bart Swings et les patineurs belges en quête de titres à Heerenveen

Les championnats d'Europe de patinage de vitesse sur simple distance débuteront vendredi à Heerenveen, aux Pays-Bas. Bart Swings et les six autres patineurs belges pourront se mettre en quête d'un titre continental sur l'anneau de la Thialf Arena, après les premières compétitions de la saison.

Le champion olympique du départ groupé (mass start) lancera son Euro aux côtés de Jason Suttels et Indra Médard en poursuite, épreuve dans laquelle la Belgique n'avait pas concouru depuis dix ans. Swings ajoutera à son programme le 1.500 mètres, le 5.000 mètres et le départ groupé, tandis qu'il n'y aura pas de course sur 10.000 mètres.

Double tenant du titre européen du mass start, Bart Swings a choisi de porter son attention sur le 5.000 mètres, samedi, avant de remettre sa couronne en jeu dimanche soir, en fermeture. S'il en est spécialiste, le Louvaniste n'a cependant pas encore remporté de départ groupé cette saison, et sera notamment opposé à Indra Médard.