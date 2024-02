Bart Swings ne participe pas aux 1.500m, Mathias Vosté prend la relève

Bart Swings n'était pas présent au départ du 1.500 mètres aux Championnats du monde de patinage de vitesse à Calgary au Canada, dernière course de ces Mondiaux. Le patineur belge en a décidé ainsi après la difficile course de 10.000 mètres à l'issue de laquelle il s'est placé 9e.

C'est Mathias Vosté qui a pris la relève et participé à la course de 1.500 mètres - sans préparation alors qu'il était dans les tribunes en tant que spectateur. Vosté a terminé sur un chrono de 1:44.65, ce qui est une seconde en plus que son meilleur temps 1:43.24.

Bart Swings est devenu champion du monde de l'épreuve du départ groupé pour la deuxième fois de sa carrière samedi à Calgary. Le Louvaniste, 31 ans, champion olympique de la spécialité, conserve ainsi sa couronne à l'issue d'une course difficile.