Bart Swings prend la 5e place du départ groupé de la Coupe du monde de patinage

(Belga) Bart Swings a terminé à la 5e place du départ groupé (mass start) de la première des six manches de la Coupe du monde de patinage de vitesse dimanche à Stavanger en Norvège.

Champion olympique de la discipline en février dernier à Pékin, Swings, 31 ans, a signé un chrono de 8:15.45 et récolté 7 points. La victoire est revenue à l'Allemand Felix Rijhnen en 8:03.98 avec 68 points devant l'Autrichien Gabriel Odor (8:04.08/47 pts) et le Néerlandais Bart Hoolwerf (8:15.20/20 pts). Plus tôt dimanche, Mathias Vosté a pris la 13e place du groupe B sur 1.000 m. Vosté a signé un chrono de 1:10.84, à plus de trois secondes de son record de Belgique (1:07.75) établi le 5 décembre 2021 à Salt Lake City. Il a perdu sa série face à l'Américain Cooper MacLeod (1:10.64). La victoire est revenue au Japonais Kazuya Yamada en 1:09.51 devant le Polonais Damian Zurek (1:10.11) et l'Italien David Bosa (1:10.25). Sandrine Tas a elle terminé à la 8e place de la finale du départ groupé féminin en 9:08.40 avec 3 points. La Canadienne Ivanie Blondin s'est imposée en 8:58.72 et 61 points devant les Néerlandaises Marijke Groenewoud (8:58.80/42 pts) et Irene Schouten (8:59.05/20 pts). Bart Swings s'était classé 8e du 1.500 m vendredi et 7e du 5.000 m samedi à Stavanger. La saison dernière, il avait remporté le classement final de la Coupe du monde du départ groupé.