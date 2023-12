Bart Swings prend la septième place du 5.000 mètres en Pologne

Swings a réalisé un temps de 6:27.75, soit neuf secondes plus lent que les 6:18.01 du Néerlandais Patrick Roest, qui a remporté la victoire et qui a toujours été dans les médaillés sur cette distance depuis 2018. Les 2e et 3e places sont revenues au Norvégien Hallgeir Engebraten (6:23.84) et à l'Italien Davide Ghiotto (6:24.66).

Swings a failli être battu par le Chinois Yu Wu, qui n'était pas parmi les favoris et a terminé à 2/100e sur la ligne d'arrivée.