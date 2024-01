Bart Swings a pu compter sur l'aide d'Indra Medard: "Cela rend le sprint plus simple"

Ce n'était que la deuxième fois que Swings avait un "assistant" dans la course en la personne de Medard. Comme les Pays-Bas (Bart Hoolwerf et Marcel Bosker) et l'Italie (Andrea Giovannini et Daniele di Stefano), la Belgique dispose désormais d'un duo dans le mini-marathon. Tel un frelon, Médard, qui a finalement terminé 12e, a suivi Bosker. Il ne s'est pas laissé distraire par les escarmouches des Polonais Dawid Burzykowski et Artur Janicki. Ce n'est que lorsque l'Allemand Fritdtjof Petzold est passé à l'offensive, à quatre tours de la fin, que Medard s'est lancé à sa poursuite. "Indra a gardé un rythme élevé. Cela a facilité le sprint", a déclaré Swings. Cette stratégie avait été convenue avant le départ.

Chez les femmes, les Belges Sandrine Tas et Fran Vanhoutte ont connu une situation similaire. Même si Tas n'a certainement pas un rôle de leader dans le peloton comme Swings, qui a tout gagné en mass-start. Vanhoutte, qui débute à ce niveau, a tenu le rôle de Médard. La lauréate la Néerlandaise Marijke Groenewoud s'est facilement imposée devant sa compatriote Irene Schouten et l'Italienne Francesca Lollobrigida. "Qu'une Néerlandaise gagne, cela va de soi", a souligné Tas, 5e. "Elles sont vraiment bien meilleures que les autres".