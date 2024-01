Bart Swings renonce à la dernière manche à Québec et à la victoire finale en mass start

Après la course remportée par le Sud-Coréen Chung Jae-Won, Swings a déclaré que les virages serrés de la piste l'avaient rendu un peu nerveux. "On pouvait voir que Chung avait acquis de l'expérience en course (lors des courses des Quatre Continents) la semaine dernière et j'ai manqué un peu de confiance à cette vitesse dans les virages", a-t-il déclaré. "En fait, je n'ai jamais patiné aussi vite auparavant. La semaine dernière, nous avons surtout travaillé l'endurance et nous nous sommes acclimatés à l'altitude (Salt Lake City est situé à 1300 mètres d'altitude), donc ma vitesse n'était pas encore optimale".

Les épreuves pour les titres mondiaux de distance aura lieu dans trois semaines sur la glace réputée rapide de la piste olympique de Calgary, dans l'ouest du Canada.