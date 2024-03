Bart Swings termine 6e, le titre revient au jeune Américain Jordan Stolz

Le jeune prodige américain Jordan Stolz est devenu champion du monde à 19 ans avec 144.740 points. Il a devancé le Néerlandais Patrick Roest, double champion 2019 et 2020 (145.761). La médaille de bronze est revenue au Norvégien Hallgeir Engebraten (147.258). Le Norvégien Sander Eitrem a pris la 4e place (147.396) et l'Italien Davide Ghiotto la 5e (147.488).

Swings, champion olympique et double champion du monde de "mass start" a débuté la compétition en prenant la 9e place du 500m. Il a réalisé son record personnel sur la distance en 36.36 secondes. Il a ensuite pris la 8e place du 5.000m en 6:15.44 et est remonté au 6e rang au terme de la journée de samedi. Dimanche, sa 3e place dans le 1.500m en 1:43.76 lui a permis d'aborder la quatrième et dernière distance en 5e position. Son chrono de 13:06.12, le 7e des concurrents, n'a pas été suffisant pour remonter au classement. Au contraire, il a reculé d'un rang au profit de Ghiotto qui a survolé le 10.000m, distance dont il est le champion du monde.