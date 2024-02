Bart Swings termine à la 8e place sur 5.000 m

Face au Norvégien Halgeir Engebraten dans la dixième et dernière course, Swings a patiné en 6:15.08 pour prendre la 8e place sur une distance où il avait décroché la médaille de bronze l'année dernière.

Chez les dames, Sandrine Tas a terminé à la 20e et dernière place sur 3.000 m. Opposée à la Canadienne Isabelle Weidemann dans la quatrième course, Tas a réalisé un chrono de 4:16.59 à plus de 18 secondes de son adversaire (3:58.01) et à plus de 19 secondes de la Néerlandaise Irene Schouten, qui a remporté son premier titre mondial en 3:57.10.

Weidemann a dû se contenter de la médaille d'argent devant la Tchèque Martina Sablikova qui a complété le podium en 3:58.33.

Vendredi, la Belgique participera à la poursuite par équipes avec Swings, Indra Médard et Jason Suttels. Le lauréat du Trophée National du Mérite Sportif tentera ensuite de reconduire son titre mondial sur le départ groupé (mass start) samedi avant de s'aligner sur le 10.000 m et le 1.500 m dimanche.