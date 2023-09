Bashir Abdi abandonne après 3 kilomètres dans sa tentative de record sur 10.000 m

Bashir Abdi n'a pas a réussi son pari. Vendredi à l'occasion de la 47e édition du Mémorial Van Damme, le double médaillé de bronze olympique et mondial sur marathon, visait le record de Belgique du 10.000m. Sur la nouvelle piste du Stade Roi Baudouin de Bruxelles, le Gantois de 34 ans a abandonné après 8 tours (3200 mètres).

Il espérait effacer le record de Mohammed Mourhit établi au Mémorial le 3 septembre 1999 en 26:52.30.

Malgré l'aide d'une "wavelight", une lumière qui accompagnait les coureurs pour leur signaler s'ils étaient dans le rythme, et des "lièvres", le médaillé olympique et mondial sur marathon n'a pas été capable de suivre le rythme et a préféré renoncer.