Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, Bashir Abdi se sent bien depuis son retour au pays. Le Gantois veut à présent essayer de battre le record d'Europe du marathon.

Bashir Abdi, médaillé de bronze du marathon aux Jeux Olympiques de Tokyo, va tenter de surfer sur sa vague du succès à Rotterdam. Le Belge tentera, à l'occasion de la 40e édition du traditionnel rendez-vous néerlandais, de réaliser le record européen de la distance.

"Rotterdam est pour moi la ville du marathon", a lancé l'athlète de 32 ans, cité par l'organisation. "Le parcours est rapide et l'organisation est toujours au top. Je me sens un peu à la maison sur cette course, ce que je ne ressens nulle part ailleurs. Si je peux battre le record d'Europe, c'est ici que je peux y parvenir, mais je vais devoir faire le maximum possible."

Abdi a fait ses débuts à Rotterdam en 2018 en prenant la 8e place. Un an plus tard, c'est lors de cette course qu'il parvient à battre de 17 secondes le record de Belgique de Vincent Rousseau, l'abaissant à 2h07:03. Depuis lors, il l'a encore amélioré à Chicago en 2020 (2h06:14) puis à Tokyo (2h04:49), signant le 2e meilleur temps européen derrière la marque du Turc Kaan Kigen Özbilen (2h04:16).

"J'ai bien récupéré après les Jeux", a assuré le Gantois. "Dimanche, je vais courir le Great North Run en Angleterre pour situer où j'en suis. Je partirai ensuite en stage en France."