Bashir Abdi, premier européen à s'imposer au 10km à Madrid depuis 2003

(Belga) Bashir Abdi a remporté les dix kilomètres de Vallecana, disputés traditionnellement à la Saint-Sylvestre mardi devenant le premier européen vainqueur de l'épreuve depuis 2003.

Bashir Abdi a parcouru la distance en 27 minutes et 47 secondes devançant de quatre secondes l'Ougandais Mande Bushendich et de onze l'Espagnol Antonio Abadia. Le dernier européen a avoir gagné à Vallecana fut l'Espagnol Chema Martinez en 2003. Bashir Abdi, 30 ans, prévoit de disputer le semi-marathon d'Egmond le 12 janvier pour se préparer pour le marathon de Tokyo le 1er mars. Chez les dames, l'Ethiopienne Helen Bekele Tola l'a emporté en 30:50. devant la championne du monde du marathon la Kenyanne Ruth Chepngetich; 2e en 30:57. et la Portugaise Salome Rocha, 3e en 31:52. (Belga)