Bashir Abdi remporte le Spike d'Or pour la quatrième fois de sa carrière

Le marathonien gantois, 34 ans, égale ainsi le record de Mohammed Mourhit sacré à quatre reprises aussi.

Vainqueur du marathon de Rotterdam et 3e à Chicago, Bashir Abdi, lauréat en 2019, 2021, 2022 et 2023 (le trophée n'avait pas été remis en 2020 en raison de la crise sanitaire), a devancé au referendum le coureur de demi-fond Julien Watrin, médaillé d'argent sur 400m à l'Euro en salle à Istanbul, et le perchiste Ben Broeders, 7e des Mondiaux de Budapest.