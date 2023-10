Bashir Abdi veut "faire le plein de confiance" en vue de l'année olympique

Abdi ne veut pas dire littéralement qu'il tentera dimanche de battre son record d'Europe, qui est de 2h03:36 depuis deux ans. "Je ne vais rien annoncer", explique-t-il. "Mais si les conditions météorologiques le permettent, c'est dans mes objectifs. D'après mes séances d'entraînement, je suis plus fort qu'en avril, lorsque je n'étais qu'à 12 secondes de mon record d'Europe à Rotterdam. Mais ce n'est pas pour rien qu'on appelle Chicago la ville du vent. Il peut vraiment changer la donne".

Le parcours de Chicago est plat, celui de Paris, l'année prochaine, est parsemé de collines. Pour se préparer, Abdi n'aurait-il pas mieux fait de choisir une autre course ? "Ce sont en effet des parcours complètement opposés", admet le Gantois. "A cet égard, j'aurais mieux fait de courir à New York, mais cela me motive à faire des temps rapides. Et puis, je vais vraiment pouvoir concourir à Chicago, car avec Kelvin Kiptum, c'est peut-être mon principal concurrent pour l'année prochaine qui sera au départ." Le Kényan de 23 ans a décroché le titre de deuxième homme le plus rapide de tous les temps à Londres en avril avec 2h01:25.