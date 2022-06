Basket: après un prénom, TJ Parker se fait un palmarès

Deux ans après avoir été nommé à la tête de l'Asvel, le club contrôlé par son illustre frère Tony, TJ Parker a remporté samedi un deuxième titre consécutif de champion de France, en venant à bout de Monaco en finale.

À 38 ans, TJ (diminutif de Terrence Jonathan) Parker a peut-être définitivement fait taire les critiques et les sceptiques: sous sa conduite, l'Asvel s'est offert ses 20e et 21e titres de champion de France et a ajouté à son palmarès une Coupe de France (2020).

Cette saison, le club rhodanien n'a pas brillé en Euroligue (14e sur 15) malgré un début encourageant et a connu une élimination prématurée en Coupe de France (quarts de finale), mais il a fini l'exercice 2021-22 en beauté en bouclant victorieusement (3-2) une finale où elle a été toujours été menée.

"TJ est un compétiteur, il a un caractère de gagnant", analyse le président délégué de l'Asvel Gaëtan Muller.

"Il a mis sa patte sur l’équipe avec le staff. Ils ont été en mesure de mobiliser et de réajuster notamment sur la finale après les défaites dans les matches 1 et 3. Après le match 1, le risque était que les soldats lâchent", rappelle le dirigeant villeurbannais.

Pourtant, au moment de sa nomination en juin 2020, avec un an d'avance sur les prévisions, les choses ne s'annonçait pas faciles pour le cadet de la fratrie Parker.

Associé à Frédéric Fauthoux qui partira cet été pour Bourg-en-Bresse, TJ Parker doit toujours composer avec des soupçons de favoritisme.

- "Le bon moment" -

"Je comprends que les gens puissent se poser des questions par rapport au fait que TJ soit mon frère. Mais il est au club depuis huit ans et il remplit toutes les cases. C'était le bon moment", avait déclaré son aîné au cours de la conférence de presse de présentation du nouvel encadrement du club en juin 2020.

"TJ connaît les règles. À l'Asvel, il faut ramener des trophées. Il a sa chance pendant six mois et après nous verrons le bilan sur les performances du club", avait également prévenu le quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs.

Si à valeur égale, "TP" privilégie toujours sa famille ou des proches comme Marie-Sophie Obama à la tête de Lyon-Asvel féminin ou son ami Gaëtan Müller, il n'en demeure donc pas moins très exigeant.

Il ne fait pas de cadeau et n'en fera pas à TJ si la situation l'exige. Il y a quelques semaines, "TP" a balayé d'un revers de main la rumeur annonçant le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, comme entraîneur de l'Asvel.

- Champion de France avec Nancy -

On a tendance à oublier qu'en tant que joueur, TJ Parker a été champion de France avec Nancy en 2008, et il lui a été difficile, pour mener sa carrière sur les parquets, de se faire un prénom, car on lui a trop souvent opposé le talent mondialement reconnu de son frère.

Comme entraîneur, avant d'être promu en tant que N.1, il a été assistant à partir de 2013 à l'Asvel et il avait assuré l'intérim durant six mois après l'éviction du Franco-canadien JD Jackson en 2018, et durant six matches, dont deux d'Euroligue, lorsque le Monténégrin Zvezdan Mitrovic était malade en janvier 2020.

Mais la fin de saison 2020-2021 triomphante du club rhodanien avec une Coupe de France suivie du titre de champion obtenu à Rouen sur une phase finale disputée sur un seul site avec des matches secs, a fait taire toutes les critiques sur son manque d'expérience.

Durant la finale 2022, après les défaites enregistrées à l'occasion des match 1 et 3 (82-74, 83-80), son équipe a su répondre sur les 2e, 4e et 5e manches (91-54, 85-68, 84-82).

"Le frère de" a alors su remobiliser son groupe, trouver les ressorts psychologiques et tactiques pour contrer la formidable armada monégasque et offrir à son club une troisième couronne de champion de France consécutive (2019, 2021, 2022), sa deuxième personnelle.