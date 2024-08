Basket: attaque ou défense? Le navire des Bleus tangue

La déroute contre les Allemands aura-t-elle bien plus de conséquences qu'une simple défaite en phase de groupes? L'enjeu du match n'était pas immense puisque les deux équipes étaient déjà qualifiés avant même l'entre-deux.

Mais son contenu a révélé des tensions en interne. L'identité défensive souhaitée par l'encadrement des Bleus depuis le début de la préparation a clairement été remise en cause par Evan Fournier.

"Je pense que, par moments, on se trompe dans la façon dont on veut jouer, a affirmé le chef de file offensif des Bleus ces dernières années. De nos jours, la meilleure défense, ça reste l'attaque. Ce n'est plus le jeu des années 90 ou des années 2000, où vraiment tu pouvais défendre demi-terrain. Ton attaque est primordiale pour l'équilibre, pour la transition. Surtout quand tu joues avec une équipe qui est aussi forte en transition que l'Allemagne."

- "Rester à sa place" -

Quelques minutes plus tard, le sélectionneur Vincent Collet a tenu des propos diamétralement opposés, qui sonnaient comme un désaveu par rapport au potentiel offensif de ses joueurs: "Personnellement, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait devenir une équipe d'attaque avec l'équipe qu'on a, dans ce concert mondial. On voit dans d'autres équipes des joueurs d'exception, donc il faut rester à sa place. Notre seule possibilité d'exister, ce serait de défendre beaucoup plus dur. Je n'en démords pas."