Basket : Chicago se reprend et s'impose à Indiana, Emma Meesseman aligne 20 points

Chicago a bien réagi au lendemain de sa défaite à Minnesota, jeudi dans le championnat WNBA de basket. Le Sky est venu s'imposer à Indiana 84-93 et conforté sa première place au classement après cette 16e victoire (6 défaites). Les Lynx avaient mis fin à une série de cinq succès du Sky.

Emma Meesseman a été la meilleure marqueuse des championnes en titre grâce à ses 20 points (9/13 au tir), son 2e meilleur total de la saison aux États-Unis. Elle a ajouté 6 rebonds et 3 assists en à peine 18 minutes de jeu. Julie Allemand, dans un rôle de remplaçante, a inscrit 9 points (2/2 à 3pts, 3/4 aux lancers), pris 3 rebonds et donné 2 passes décisives) en 20 minutes de jeu face à son ancienne équipe. Cette victoire permet à Chicago Sky de jouer chez lui la finale de la Commissioner's Cup contre Las Vegas Aces. Une série de matches sélectionnés par Conference font partie de cette mini-compétition dotée de 500.000 dollars qui voit les deux vainqueurs de Conférence (Est contre Ouest) s'affronter le 26 juillet. Les deux franchises ont totalisé le même bilan (9 victoires et 1 défaite) et ont été départagées sur base du classement de la WNBA avant le break du All Star Game, jeudi donc. Chaque joueuse finaliste empoche 10.000 dollars, chaque joueuse de l'équipe gagnante 30.000 dollars. Le Sky jouera son prochain match mardi contre Atlanta. Dimanche quatre de ses joueuses disputeront le All-Star Game : Emma Meesseman, Candace Parker, Courtney Vandersloot et Kahleah Copper. Au classement, Chicago (16-6) devance Las Vegas (15-7) et Seattle (15-8). Indiana (5-19) est 12e et dernier.