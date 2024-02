Basket: Coulibaly a "une très bonne attitude", selon Alexis Ajinça

Dans un entretien à l'AFP, l'ancien pivot de l'équipe de France et de la Nouvelle-Orléans notamment se félicite de la réussite de la formation française, avec quatre joueurs débarqués en NBA cette saison, dont le phénomène Wembanyama, "très impressionnant", et au moins cinq attendus en fin de saison.

R: "Je vis aux Etats-Unis donc je me suis dis que c'était aussi bien de rester ici. Par ailleurs en France et en Europe, il faut passer des diplômes pour entraîner, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis, c'est du coup un peu plus facile pour moi. J'ai un rôle assez large, dans le développement des joueurs en attaque comme en défense. Et puis l'entraîneur me laisse la possibilité de m'exprimer, d'intervenir sur certaines situations, j'apprends beaucoup."

R: "Lorsqu'on vise la NBA et qu'on se retrouve en G-League, on pense souvent qu'on n'a pas réussi, on se remet en question. Le fait d'avoir eu ce parcours-là, d'être passé en G-League aussi, me permet de les aider au niveau mental. J'essaye d'être le plus honnête possible avec eux, de ne pas leur dire ce qu'ils veulent entendre mais de leur dire ce qu'il peut leur manquer par exemple."

Q: Vous suivez les débuts de Bilal Coulibaly en NBA, aux Wizards, quel regard portez-vous sur son adaptation?

R: "Il était très concentré dès le camp d'entraînement, du début à la fin, toujours concentré sur les consignes de l'entraîneur et il s'est basé là-dessus. Cela lui a permis d'avoir plus de temps de jeu, de s'exprimer aussi offensivement, il se bonifie à trois points notamment. Il fait de très bonnes choses et a surtout attaqué tout ça avec une très bonne attitude, il a vraiment envie d'apprendre."