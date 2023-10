Basket: Embiid renonce à la France et s'engage avec les États-Unis pour les JO-2024

La vedette des Philadelphie 76ers, Joel Embiid, a confirmé jeudi avoir renoncé à la France, qui tentait de l'attirer depuis deux ans, et choisi de défendre les couleurs des Etats-Unis pour le tournoi olympique 2024 de basket.

Embiid, 29 ans et qui possède trois passeports - camerounais, son pays de naissance, français et américain - est arrivé aux Etats-Unis à l'âge de 16 ans. Il a pris sa décision pour des raisons familiales et son "rêve" de participer aux Jeux olympiques, a-t-il dit à des journalistes lors d'un entraînement avec son équipe de NBA.