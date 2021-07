Basket: insuffisamment remis d'une blessure, Kevin Love (USA) renonce aux Jeux de Tokyo

L'intérieur de l'équipe des États-Unis Kevin Love a été contraint de déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), insuffisamment remis d'une blessure au mollet droit, a-t-il annoncé, vendredi.

"Je suis incroyablement déçu de ne pas aller à Tokyo avec +Team USA+, mais on a besoin d'être au sommet de sa forme pour disputer les Jeux olympiques et je n'y suis pas, tout simplement", a expliqué Love dans un communiqué transmis à ESPN.

La présence de Kevin Love parmi les douze joueurs pour les Jeux avait surpris, alors qu'il a réalisé l'une de ses plus mauvaises saisons, avec 25 matches joués seulement.

Le sélectionneur américain Gregg Popovich avait estimé que Love représentait "le joueur parfait pour contrer des gars comme Rudy Gobert".

Il s'agit du deuxième forfait enregistré par 'Team USA' en l'espace de 24 heures, puisque l'arrière Bradley Beal, deuxième meilleur marqueur de la saison régulière de NBA avec les Washington Wizards, a été placé en protocole Covid et ne pourra pas disputer les Jeux.

De plus, Jerami Grant, ailier des Detroit Pistons, a également été placé par précaution en protocole Covid.

Selon les sites ESPN et The Athletic, très bien renseignés, Popovich a trouvé les remplaçants de Bradley Beal et Kevin Love. Il s'agit de Keldon Johnson, ailier qu'il entraîne au quotidien chez les San Antonio Spurs (12,8 points, 6 rebonds de moyenne la saison écoulée), et du pivot JaVale McGee qui évolue aux Denver Nuggets (7,3 points, 5,2 rebonds).

Le premier, déjà présent à Las Vegas, s'est fait remarquer dans la 'Select Team' dont les joueurs servent de partenaires d'entraînement de 'Team USA' depuis le début de la préparation. Le second, triple champion NBA (2017, 2018 avec Golden State, 2020 avec les Lakers), doit rejoindre le groupe samedi dans le Nevada.

La sélection américaine connait une préparation olympique mouvementée depuis une dizaine de jours, battue à deux reprises, par le Nigeria (90-87) et l'Australie (91-83). S'ils se sont ensuite rassurés en s'imposant contre l'Argentine (108-80), leur match contre l'Australie dans la nuit de vendredi à samedi a été annulé, afin de ne prendre aucun risque avec le Covid-19.

Elle est de plus privée de trois joueurs (sur les douze sélectionnés), puisque Devin Booker (Phoenix Suns), Jrue Holiday et Khris Middleton (Milwaukee Bucks) disputent la finale NBA, où les Bucks ont égalisé à deux victoires partout contre les Suns.

Les Américains doivent prendre la direction de Tokyo la semaine prochaine, avec un premier match programmé le 25 juillet, soit trois jours après un éventuel match 7 décisif de la finale NBA. Ce premier match à Tokyo sera contre la France, médaillée de bronze à la Coupe du monde 2019 après avoir battu 'Team USA' en quarts de finale.