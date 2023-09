Basket: Kemba Walker à Monaco, entre doutes et excitation

"J'ai signé à Monaco car j'ai senti qu'on me voulait": cette saison, Monaco a misé sur le meneur NBA, Kemba Walker, 33 ans, quatre fois All-Star, malgré un genou gauche récalcitrant et une communication qui entretient les doutes.

Il est ainsi le meilleur marqueur de l'histoire des Charlotte Hornets, avec un record à 60 points sur une rencontre. Il compte également 781 matches de NBA disputés, dont 750 en saison régulière. Pourtant, depuis trois ans, son genou gauche le fait souffrir. Et il n'est plus que l'ombre de lui-même.

"Pour l'instant, le staff essaie de me protéger au mieux, reconnaît-il. Je ne peux pas donner de date précise concernant mon retour. Mais je suis confiant. Je vais pouvoir jouer. J'espère que ce sera le plus rapidement possible. Je fais tout avec le staff pour cela."

D'ici-là, la star américaine pourra-t-elle retrouver assez de moyens physiques pour redevenir un joueur majeur d'Euroligue, où il sait que "les espaces sont plus réduits qu'en NBA"? La question demeure.

Très pragmatique, l'entraîneur Sasa Obradovic précise: "On va attendre qu'il soit totalement rétabli pour le faire débuter. Mais chacun sait son niveau et sa valeur quand il est en forme. Je compte sur lui aussi pour avoir un rôle de modèle."

- "Impact sur et hors du terrain" -

A ce niveau, Walker semble déjà faire l'unanimité sur le Rocher. Ses coéquipiers apprécient son humilité et la teneur des échanges proposés. John Brown III n'aurait, par exemple, "jamais imaginé être un jour dans le même effectif que Kemba".

"On pose toujours la question à propos de son genou et de sa santé, poursuit Oleksiy Yefimov, le manager général monégasque. Mais lorsque vous discutez avec ceux qui l'ont côtoyé, ils disent tous que c'est une très bonne personne. Kemba est un cerveau du jeu. Il aura un impact sur et hors du terrain. C'est pourquoi nous l'avons ciblé dès le début."

Walker n'hésite pas, en retour, à parler de "grande équipe" lorsqu'il évoque l'effectif des champions de France. "Si la NBA est le niveau le plus élevé, beaucoup de joueurs NBA souhaiteraient tenter une expérience en Europe", souligne-t-il encore.

Et en leader, il conclut: "Je ne sais pas quel impact je peux avoir sur d'autres en NBA. Mais signer à Monaco est un choix personnel. J'ai découvert ce lieu magnifique il y a quatre ou cinq ans lors d'une tournée de promotion de sponsor. J'ai signé à Monaco car j'ai senti qu'on me voulait. Les gens du club m'ont tous ouvert les bras. On me rend les choses faciles. Je veux être de retour le plus vite possible". Histoire d'influencer aussi le jeu...