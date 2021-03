Basket: l'ASVEL-Lyon dit presque adieu au Final Four de l'Euroligue dames

A moins d'un incroyable retournement de situation, l'ASVEL-Lyon ne jouera pas son premier Final Four de l'Euroligue féminine de basket après sa très lourde défaite contre la forte équipe hongroise de Sopron, 94 à 66, mercredi en quarts de finale aller.

A cause de l'épidémie de coronavirus, ce duel se déroule en deux matchs disputés tous les deux dans une "bulle" sanitaire à Sopron, le deuxième acte étant prévu vendredi. Les Lyonnaises devront l'emporter de plus de 28 points pour continuer leur parcours.

Au vu de la supériorité affichée par Sopron, qui vise un troisième Final Four en quatre saisons, c'est presque mission impossible. Ce scenario n'a d'ailleurs rien d'une surprise, sauf peut-être l'ampleur de l'écart, car le club hongrois est inarrêtable cette saison: 23 victoires désormais en autant de matchs toutes compétitions confondues, dont deux contre Bourges et deux contre Basket Landes en phase de poule de l'Euroligue.

L'équipe du président Tony Parker traverse elle une passe difficile. Elle a perdu trois de ses quatre derniers matchs du Championnat de France et s'est rendue en Hongrie sans son Américaine Alysha Clark, blessée.

Après un quart-temps accroché (20-20), Sopron s'est échappé irrésistiblement (+13 à la pause), sous l'impulsion de son duo majeur, l'Américaine Gabby Williams (24 points), une des candidates au titre de MVP de la saison, et la Serbe Jelena Brooks (19 points).

Les Lyonnaises, submergées en défense, n'ont pas brillé non plus de l'autre côté du terrain à l'image de leur fer de lance habituel, Marine Johannès, bloquée à 3 points. Seules la Canadienne Michelle Plouffe et la Serbe Aleksandra Crvendakic ont nourri le score (14 points chacune).

Les autres quarts de finale opposent des clubs de mêmes nations: Ekaterinbourg contre Koursk pour la Russie (à Sopron également), Salamanque contre Gérone pour l'Espagne et Galatasaray contre Fenerbahçe pour la Turquie (ces deux dernières rencontres dans une deuxième "bulle" à Salamanque).