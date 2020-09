Basket: l'Asvel surarmée pour le doublé en Elite, face aux incertitudes liées au Covid-19

Budget le plus conséquent d'Elite, Villeurbanne semble surarmé pour conserver son titre de champion de France de basket, lors d'une saison qui reprend dès mercredi, avec de grosses incertitudes liées à la situation sanitaire et la pandémie de Covid-19.

En France, conserver son titre de champion est quelque chose d'assez rare en basket. Depuis le début des années 2000, seuls deux clubs ont réalisé la performance: le CSP Limoges, sacré en 2014 puis 2015, et avant cela Pau-Orthez en 2003 et 2004.

L'Asvel, titrée pour la 19e fois en 2019 (le record pour le championnat de France), semblait disposer d'un effectif capable la saison passée de réaliser son premier doublé depuis les années 1970.

Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là: la saison a été interrompue mi-mars après 25 journées, Villeurbanne partageant à ce moment la tête du classement avec Dijon et Monaco (21 victoires). La Ligue a été contrainte fin mai, après de longues semaines de travaux, d'arrêter définitivement la saison, sans décerner de titre.

Pour cette saison 2020/2021, la pandémie de Covid-19 continuera de marquer les esprits pendant de longs mois. Et la LNB a acté une priorité: finir la saison régulière, quitte à renoncer à ses play-offs. Les 34 journées devront se terminer avant la date butoir du 15 juin.

Si ce n'est pas le cas, un mécanisme de ranking établi sur les résultats de ces dernières saisons sera alors mis en place, à condition qu'au moins 17 journées se soient complètement déroulées.

"On se positionne avec l'envie de recommencer nos affaires dans les clubs. Il y a très ou trop longtemps que l'on n'a plus joué au basket. On le fait très humblement, parce que ce sera une saison difficile. Il faut que l'on joue, c'est notre mission", a expliqué mardi le président de la LNB Alain Béral, au cours d'une conférence de presse à distance.

Un comité sanitaire indépendant a été mis en place, selon le protocole sanitaire adopté par la LNB. En amont de chaque journée, des tests seront réalisés le

Les matches de préparation d'avant-saison ont été fortement perturbés, puisque 40% des rencontres avec des clubs d'Elite ou de ProB ont été annulées.

lundi et les résultats envoyés à la Ligue le mercredi midi. Dans le cas où deux cas de Covid-19 seraient détectés parmi les joueurs d'une équipe, ou trois parmi la délégation (joueurs et encadrement) sur une session de tests, le comité sanitaire sera amené à statuer sur un éventuel report de la rencontre à venir.

- Match à trois avec Dijon et Monaco ? -

Sur le plan sportif, comme l'an passé, Villeurbanne va devoir jongler entre les matches d'Euroligue et ceux d'Elite, mais le recrutement cet été a renforcé la position dominante de l'Asvel et son statut de grandissime favori en France.

L'Américain Norris Cole, champion NBA 2012 et 2013 avec le Heat de Miami de LeBron James, a fait le voyage de Monaco, où il évoluait l'an passé, à Villeurbanne.

"Je pense que l'on a un bel effectif, tous les postes sont doublés, pour certains triplés. Ça devrait tenir", estime le pivot Moustapha Fall, de retour dans le championnat de France après trois saisons à l'étranger, et qui a rejoint l'Asvel.

Le club rhodanien a connu une forte zone de turbulence au milieu de la saison dernière, avec le licenciement de son entraîneur Zvezdan Mitrovic, remplacé par TJ Parker. Frère de l'actionnaire principal de l'Asvel Tony Parker, TJ vivra sa première expérience comme entraîneur principal, secondé par Freddy Fauthoux.

Mitrovic a retrouvé son banc à Monaco, où il se trouvait avant ses deux saisons passées à Villeurbanne. La Roca Team, renforcée par l'arrivée de Mathias Lessort espère proposer une forte résistance à l'Asvel, tout comme la JDA de Dijon.

Le club bourguignon, qui s'installe depuis plusieurs saisons parmi les clubs les plus performants de France, a remporté la Leaders Cup en février, et a validé sa place au Final 8 de la Ligue des champions (le 3e niveau européen), qu'il disputera du 30 septembre au 4 octobre.

Un avant-goût de ce qui l'attend face à Villeurbanne ou Monaco sur la scène nationale.