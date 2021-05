Basket: la Belgique éliminée en phase de groupes malgré trois victoires en quatre matchs

(Belga) La Belgique (N.10) n'a pas réussi à se hisser en quarts de finale du tournoi qualificatif olympique (TQO) de basket 3x3, samedi, à Graz, en Autriche. L'équipe composée de Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thierry Marien et Thibaut Vervoort, a été éliminée en terminant troisième (sur cinq) du groupe B malgré trois victoires, dont une de prestige sur les États-Unis samedi, en quatre matchs.

Les Belges ont perdu de peu (17-16) leur premier match de la journée contre la Lituanie (N.7). Ils s'offraient ensuite une victoire de prestige 20-16 face aux États-Unis (N.2), champions du monde. Cela ne suffisait cependant pas : Lituanie, États-Unis et Belgique terminent avec le même nombre de victoires, trois, mais le nombre de points inscrits tourne à l'avantage des Lituaniens et des Américains (tous les deux 80 contre 77 pour la Belgique). Les Belges échouent ainsi à la troisième place. Jeudi, le quatuor belge avait remporté ses deux matchs, 22-14 contre la Corée du Sud (N.15) et 13-19 face au Kazakhstan (N.19). Les deux premiers de chaque groupe avancent en quarts de finale. Seuls les trois premiers du TQO décrochent leur ticket pour Tokyo. Une seconde chance de qualification se présentera lors d'un autre TQO, le FIBA 3x3 Universal organisé à Debrecen (Hongrie) du 4 au 6 juin. Là, le vainqueur décrochera le dernier ticket qualificatif. (Belga)