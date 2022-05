Basket: La Belgique en qualifications pour la Coupe d'Europe de 3X3 en Roumanie

(Belga) La Belgique disputera les 4 et 5 juin à Constanta en Roumanie les qualifications pour la Coupe d'Europe de basket en 3X3 (dames) qui se déroulera elle à Graz du 9 au 11 septembre.

La Belgique figure dans la poule A avec la Pologne et l'Estonie. Les trois premiers (sur les 12) du tournoi se qualifient pour la Coupe d'Europe en Autriche qui rassemble 12 pays. L'équipe est coachée par Philip Wolk et se compose de Chloé Bully, An-Katrien Nauwelaers, Merel Knaepen et Jaleesa Maes. Chez les messieurs, la Belgique est déjà qualifiée pour la phase finale avec 12 pays aussi. L'été en 3X3 est marqué aussi par la Coupe du monde à Anvers du 21 au 26 juin. (Belga)