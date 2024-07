Basket: la Grèce d'Antetokounmpo qualifiée pour les JO-2024

Nerveuse et brouillonne à l’image d’un Giannis hésitant (4 points et seulement 40% de réussite dans le premier quart-temps), la Grèce s'est laissée bousculer par les Croates emmenés par Mario Hezonja (10 pts en dix minutes, 15 au total). Mais les Grecs ont pu compter sur l'adresse de Georgios Papagiannis (10 points à 100% de réussite) pour terminer le premier quart-temps à égalité (22-22).

Dans un stade de la Paix et de l’Amitié du Pirée à guichets fermés, Grèce et Croatie se sont livré dimanche une immense bataille à l'issue longtemps indécise.

- Giannis en larmes -

Portée par 11.000 spectateurs, la Grèce a pris progressivement le dessus malgré une multitude de fautes (11 contre seulement 5 croates) et a viré en tête à la mi-temps (45-39).

Une défense plus agressive avec un Nick Calathes inspiré et auteur d’un double-double (14 points et 11 passes décisives) ont permis à la Grèce de creuser l’écart dans le troisième quart-temps (66-53).

Mais la précipitation et les imprécisions des joueurs de Vassilis Spanoulis ont maintenu les Croates dans le match, Hezonja répondant à Papagiannis à trois points pour maintenir l’écart à dix points.