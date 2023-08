Basket: le meneur de l'équipe de France Frank Ntilikina forfait pour le Mondial (Fédération)

Le technicien français s'était dit "inquiet" vendredi soir à la sortie de la salle lituanienne, alors que son meneur quittait les vestiaires en boitant bas.

"Un nouveau joueur sera intégré au groupe et le rejoindra ultérieurement à Tokyo où l’Équipe de France poursuivra sa préparation face au Japon le 17 août puis l’Australie le 20", précise la FFBB dans son communiqué.

Vincent Collet, qui a dit tenir aux associations de joueurs se connaissant bien, pourrait faire appel au jeune Matthew Strazel (21 ans), déjà convoqué pour être partenaire d’entraînement des Bleus lors de cette préparation, et coéquipier d’Elie Okobo à Monaco. Une autre option serait Joël Ayayi, qui a joué à Orléans contre la Lituanie.

Si le sort de Frank Ntilikina est scellé, celui de Mathias Lessort, dans le groupe mais écarté des parquets depuis le début de la préparation en raison d'une blessure à une cheville, reste incertain.

"Mathias va rester à Paris encore quelques jours pour se soigner et on espère le récupérer le plus vite possible", a expliqué Vincent Collet au sujet de l'intérieur nommé dans le 5 majeur de l'Euroligue la saison dernière.

Les Bleus lanceront leur compétition le 25 août contre le Canada à Jakarta.