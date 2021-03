Basket: le meneur français Théo Maledon sélectionné pour le NBA Rising Stars

Le meneur de jeu français du Oklahoma City Thunder Théo Maledon a été sélectionné pour le NBA Rising Stars, le match qui oppose les meilleurs jeunes joueurs américains à ceux du reste du monde, même si cette rencontre ne sera pas jouée cette année en raison du Covid-19.

Drafté en 34e position par les Philadelphia Sixers, puis envoyé au Oklahoma City Thunder, l'ancien Villeurbannais impressionne pour ses débuts en NBA à 19 ans. Profitant de la blessure de George Hill, il s'est imposé comme titulaire dans le cinq d'OKC et compte 7,7 points, 3,3 passes décisives et 2,8 rebonds par match en moyenne depuis le début de la saison.

Sélectionné dans la "Team World", il est accompagné par d'autres grands espoirs de la NBA, dont son coéquipier québecquois Luguentz Dort et le Japonais des Washington Wizards Rui Hachimura, contre la "Team USA" emmenée par Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Ja Morant (Memphis Grizzlies) et LaMelo Ball (Charlotte Hornets).