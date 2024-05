Basket: le Panathinaïkos champion d'Europe treize ans après son dernier sacre

Le "Trèfle" chanceux treize ans après son dernier sacre: le Panathinaïkos a été couronné champion d'Europe de basket en surclassant 95-80 le Real Madrid, tenant du titre, dimanche en finale de l'Euroligue à Berlin.

Les Athéniens, renforcés à l'intersaison par un recrutement dispendieux, ont renoué avec leur glorieux passé sous la houlette du Turc Ergin Ataman, déjà champion d'Europe avec l'Efes Istanbul (2021 et 2022), mettant fin à une longue traversée du désert après leurs six couronnes accumulées entre la fin des années 1990 et l'orée des années 2000.