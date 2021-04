Basket: le Zenit Saint-Pétersbourg se relance en coulant l'Asvel en Euroligue

Le Zenit Saint-Pétersbourg a conservé son espoir de play-offs de l'Euroligue de basket en laminant vendredi l'Asvel Lyon-Villeurbanne (87-53) lors de la 33e et avant-dernière journée de la saison régulière, en attendant le résultat du Real Madrid.

Les hommes de TJ Parker, déjà éliminés de la course à la phase finale, ont bien résisté au début, n'étant menés 25-20 au bout du premier quart-temps puis 41-37 à la mi-temps, après avoir brièvement mené 29-28 grâce à William Howard et Norris Cole, très remuants.

Le Zenit a mis un très gros coup d'accélérateur à la reprise, pour mener 48-37 grâce à un Billy Baron redoutable, puis 61-41 (+20) grâce à un 7e panier à trois points de Kevin Pangos (en 14 tirs), bien remis de sa blessure de la saison dernière.

A la fin du 3e quart-temps, la messe était dite: 66-43 (+23) pour les Russes, avec du public dans leur salle et l'espoir totalement relancé d'une première qualification historique pour les play-offs. Alors qu'ils avaient perdu, avant l'Asvel, quatre de leurs cinq derniers matches.

L'avalanche de points a continué: 80-49 pour le Zenit, autour d'une défense toujours aussi implacable, à cinq minutes de la fin d'un match à sens unique. "Mes joueurs ont bien exécuté les plans défensifs, nous avons notre destin en mains", a souligné Xavi Pascual, l'entraîneur du Zenit, très satisfait.

Les Villeurbannais, déjà éliminés des play-offs, n'ont plus gagné à l'extérieur, en Europe, depuis leur exploit fin février à Barcelone. Ils restent 14es du classement derrière le Maccabi Tel Aviv qu'ils vont justement rencontrer dimanche soir, en Israël, dans un match en retard.

Grâce à ce succès indispensable, le 18e de la saison pour 14 défaites, les Russes remontent à égalité de points (36) avec le Real, 7e avant son match du soir contre Olympiakos, et avec Vitoria, 8e après sa défaite jeudi à domicile face à l'Efes Istanbul (101-111). Valence, qui s'est imposé à Berlin (90-86), suit avec également 36 points.

Vitoria a joué un match de plus que le Zenit. Barcelone, l'Efes Istanbul, le CSKA Moscou, le Fenerbahçe, Milan et le Bayern sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Il reste deux tickets à prendre. Et deux derniers matches à domicile pour le Zenit, face au Maccabi puis au Panathinaïkos.