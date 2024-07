Basket: les Américaines immenses favorites à un 8e titre consécutif

Toujours seules au monde ? Les basketteuses Américaines entament lundi à Villeneuve-d'Ascq contre le Japon (21h00) le tournoi olympique avec dans le viseur un huitième titre consécutif et sur le dos la pancarte d'immenses favorites, loin devant la concurrence.

La légende visera le 11 août à Bercy, lieu de la phase finale, une sixième médaille d'or pour devenir l'athlète la plus titrée aux Jeux en sports collectifs, tous genres confondus, mais elle "n'y pense pas, vraiment".

"Je sais que ça peut paraître cliché, mais je me concentre sur le prochain match, c'est ce qui m'a permis de durer. Ce qui importe n'est pas les médailles, les trophées ou les récompenses individuelles, mais le travail quotidien" a-t-elle affirmé samedi en conférence de presse.

La meneuse-arrière de 42 ans, également triple championne du monde et triple championne de WNBA, n'est qu'un astre dans la galaxie américaine, où brillent également la meneuse Sabrina Ionescu et les intérieures Breanna Stewart, A'ja Wilson et Brittney Griner, de retour en Europe pour la première fois après avoir été emprisonnée en Russie en 2022.