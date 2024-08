Basket: les Bleues forcent la porte de la finale après prolongation

Comme les "Braqueuses" de Céline Dumerc à Londres, elles affronteront les reines américaines, septuples tenantes du titre et invaincues depuis 1992, dans une deuxième confrontation entre la France et les Etats-Unis en moins de 24 heures.

Un tir au-delà de l'arceau manqué par Ayayi et un rebond non contrôlé plus tard, les deux équipes ont offert un supplément de cinq minutes de ce match tendu, qui a brillé par son suspense et sa tension plus que par la qualité du jeu proposée.

- Williams décisive -

En prolongation, les Bleues ont été portées à bout de bras par Gabby Williams, leur meilleure joueuse depuis le début du tournoi.

Paul ELLIS

L'ailière, pourtant en difficulté comme l'ensemble du secteur extérieur pendant l'essentiel de la soirée, a inscrit un "2+1" (panier avec faute, converti) pour donner cinq points d'avance (71-66).

Avant d'inscrire un lay-up (78-75 à 37 sec du buzzer) puis de convertir ses deux lancer-francs, à 13 secondes de la sirène, pour sceller le succès (81-75).

C'est encore elle (meilleure marqueuse française avec 18 pts, plus 4 passes décisives) qui s'est battue pour arracher aux Belges leur ultime possession, symbole d'une équipe qui, à défaut d'avoir maîtrisé son basket, a fait preuve d'une grosse force mentale.

Notamment pour se remettre d'un énorme trou d'air, à cheval sur les deuxième et troisième quart-temps, dans un Bercy rendu en partie atone.

- Johannès fantomatique -

Damien MEYER

Alors qu'elles avaient surmonté un début de match raté pour mener 29 à 18, elles ont encaissé un incroyable 28 à 2 pour se retrouver quinze longueurs derrière (31-46, 33e), perdues, multipliant les approximations, les attaques sans solutions et les tirs désespérés.

Illustration des difficultés offensives françaises: la prestation fantomatique de Marine Johannès (6 pts à 1/10 au tir, 4 balles perdues), deux jours après avoir battu son record de points en sélection (24 pts) lors de la convaincante qualification obtenue contre l'Allemagne en quarts de finale (84-71).

Les Bleues sont revenues et ont fini par l'emporter grâce à leur profondeur de banc (29 points par les remplaçantes, dont 15 pour Iliana Rupert et 10 pour Janelle Salaün, contre 8 pour les Belges) et en revenant insister dans la raquette, qu'elles avaient délaissée pendant leur passage à vide.

Elles auront beaucoup plus fort à faire dimanche et si elles veulent tenter de tenir tête le plus longtemps possible aux reines américaines, elles auront très probablement besoin d'une grande Marine "MJ" Johannès.