Basket: les Bleues signent une troisième victoire, contre la Serbie

"La Serbie est une des top nations européennes et mondiales, aujourd'hui elles n'étaient pas prêtes, nous non plus, on le savait. C'était un match pour travailler, on l'a bien fait. On peut encore faire mieux" a déclaré l'ailière Valériane Ayayi.

Elles auraient pu se diriger vers une victoire plus facile avec leur avance de 15 points à la 22e minute, mais elles ont subi le retour des Serbes (47-40, 24e) avant de les décramponner en tout début de dernier quart-temps (70-54, 32e).

"Plus de match a a avancé plus on a réussi à dérouler notre jeu, ça veut dire qu'on a avancé", a souligné Dominique Malonga.