Basket: les Bleus, sans les médaillés de Tokyo, lancent leur campagne vers le Mondial-2023

Près de quatre mois après l'argent de Saitama, l'équipe de France de basket reprend du service vendredi contre le Monténégro (20h30), avec un seul vice-champion olympique, pour sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2023.

Les Bleus commencent leur poule à Pau, sur fond de désaccord persistant entre Euroligue et Fédération internationale de basket (Fiba) à propos de la mise à disposition des joueurs.

"Depuis quatre ans, on est habitué à cette situation", se résigne le sélectionneur Vincent Collet, privé de ses stars de NBA et de ses meilleurs éléments évoluant en Europe: ces derniers sont retenus par leurs clubs pour disputer des matches d'Euroligue programmés en parallèle de la fenêtre internationale.

"Il est clair qu'en tant que coach, on souhaiterait pouvoir disposer de tous les joueurs mais il faut faire avec."

"A un moment, il faudra trouver une entente entre la Fiba et l'Euroligue", juge son arrière de Nanterre Isaïa Cordinier.

Car aucun des quatre mousquetaires français du Real Madrid (coleader d'Euroligue) n'est présent au rassemblement. Pas même Thomas Heurtel, si précieux (16 points) lors du dernier face-à-face serré avec le Monténégro (73-71) en février à Podgorica.

La petite république des Balkans avait secoué les Bleus à l'aller comme au retour lors des qualifications pour l'Eurobasket-2022. Et c'est une équipe de France plutôt moins armée qui la retrouve à Pau vendredi avant un autre match en Hongrie lundi.

- Programmation simultanée et "crainte" -

Les deux clubs du championnat de France, Villeurbanne et Monaco, dont le duel en Euroligue est programmé vendredi quasiment en simultané (20h00), n'ont pu libérer les joueurs promis à Vincent Collet - parmi lesquels l'actuel meilleur marqueur de l'Euroligue Elie Okobo (19,6 points de moyenne).

Une décision causée par les blessures en série à Villeurbanne (Raymar Morgan, David Lighty, Antoine Diot et Victor Wembanyama) et celle de Léo Westermann en Principauté. Mais surtout par le refus de la ligue privée européenne d'avancer le match. "Notre politique est de ne pas reporter de matches de l'Euroligue en raison de fenêtres Fiba", a commenté à l'AFP un de ses porte-paroles.

Résultat: "Le Monténégro a fait les pré-qualifications de la Coupe du monde cet été avec le même noyau de joueurs que vendredi, nous les JO avec un autre groupe", constate Vincent Collet qui "craint" cette première rencontre.

Le seul médaillé d'argent aux JO convoqué, Andrew Albicy, figure bien sur la feuille de match après une incertitude en raison d'une blessure aux ischio-jambiers

"Je souhaite qu'Andrew puisse jouer, espérait Vincent Collet avant l'officialisation. Il a ce leadership, ce vécu qui se transmet."

Au-delà des nombreux vice-champions olympiques absents, seuls six des quinze joueurs convoqués cette semaine avaient participé au match à Podgorica. Même si les Bleus avaient éteint la principale menace monténégrine, le meneur américain naturalisé Justin Cobbs (4 points, aucune passe), Amath M'Baye se souvient d'une "fenêtre de février compliqué".

- "Compenser" -

"Il n'y a pas de miracle, juge Vincent Collet. En quatre jours et six entraînements, on ne peut pas avoir la même cohésion qu'avec une préparation plus longue. J'ai parlé de valeur refuge - l'agressivité, la combativité, la volonté de faire les choses ensemble -, ce sont des choses qui permettent de compenser. On espère simplement que ce sera suffisant pour cette mission: gagner contre le Monténégro."

Dans le format, tous les matches comptent. Il suffit certes aux Bleus de se classer parmi les trois premiers de leur groupe de quatre complété par le Monténégro, la Hongrie et le Portugal pour accéder à la phase suivante. Mais les trois meilleures équipes du groupe E des basketteurs français croiseront celles du F (Lituanie, République tchèque, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie) pour former une nouvelle poule de six équipes qui conserveront leurs résultats du tour précédent.

Seules les trois meilleures nations de ce deuxième groupe élargi verront alors la Coupe du monde 2023.