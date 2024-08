Basket: les Bleus sortent un exploit et le Canada en quarts

À la peine et dos au mur avant le match, l'équipe de France de basket a retrouvé des couleurs et livré le match quasi parfait au bon moment, plein d'abnégation, pour éliminer le Canada (82-73) mardi en quarts de finale du tournoi olympique dans un Bercy incandescent.

La France a plié mais n'a jamais rompue, dans le sillage de ses combattants de l'intérieur, Guerschon Yabusele (22 pts et 5 rebonds) et Mathias Lessort (13 pts et 5 rbds), d'Isaïa Cordinier (20 pts à 4/5 longue distance) qui réalisé son meilleur match en sélection, et de Fournier (15 pts à 3/6 à 3 pts).

L'arrière, chef de file d'attaque lors des dernières campagnes mais en grosse difficulté depuis le début de l'été, est sorti de sa boîte au meilleur moment.

Pour marquer notamment, dans Bercy résonnant encore de La Marseillaise chantée à gorges déployées, un tir primé à environ neuf mètres du panier, au buzzer, pour redonner 10 longueurs d'avance à 55 secondes de la fin (76-66).

- L'Allemagne en demies -

Damien MEYER

"Vous savez, ces deux dernières années il s'est passé beaucoup de choses pour moi, mais je n'ai jamais perdu la confiance. J'ai été discret tout le match, ça m'a donné des opportunités sur la fin de match, j'ai su les saisir" a déclaré Fournier au micro de France Télévisions.

"On est resté ensemble, malgré tout ce qui a pu se dire, se passer, en coulisses ou pas, on est resté solidaire avec le staff", a-t-il ajouté.

Trente secondes après son tir venu d'ailleurs, la qualification était dans la poche, après un panier de Victor Wembanyama (7 pts 12 rbds et 5 pd), muselé mais précieux au rebond en toute fin de match.

L'épilogue d'un match où les Bleus ont défendu chaque possession canadienne avec acharnement, prenant les Nord-Américains à leur propre jeu et tirant les leçons des deux défaites concédées face à eux en moins d'un an.

Attendu comme un adversaire possible des États-Unis, le Canada prend de plein fouet la porte des quarts. Les Bleus essaieront de la maintenir ouverte encore au moins de match de plus pour atteindre de nouveau la finale, trois ans après le huis-clos de Tokyo. Il y aura jeudi un peu plus de bruit.