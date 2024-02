Basket: les Bleus, une dynamique olympique à "réimpulser"

En l'absence des pensionnaires de NBA, un cinq de départ composé, dans l'ordre, d'Andrew Albicy (désigné capitaine), Isaïa Cordinier, Timothé Luwawu-Cabarrot, Guerschon Yabusele (vice-capitaine) et Vincent Poirier se dessinait lors des oppositions de jeudi.

"Il faut qu'on soit engagés et mobilisés dès 20h30 vendredi", a prêché le sélectionneur. "Un nombre important d'entre vous sera au départ du rassemblement cet été. On a ce rôle de réimpulser une dynamique et ça commence vendredi soir."

Les enseignements de la claque canadienne (95-65) puis de l'affront letton (88-86) l'été dernier doivent les guider vers les Jeux de Paris, à écouter le patron des Bleus. "Il faut retenir les leçons de cet échec. Clairement, notre niveau d'engagement et de cohésion était insuffisant", juge-t-il.