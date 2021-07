Basket: les Français trop courts contre l'Espagne (86-77) en préparation olympique

Pour leur premier match de préparation olympique, les basketteurs français se sont incliné à Malaga contre le rival espagnol 86 à 77, un peu trop courts physiquement et privés de Rudy Gobert, Nicolas Batum et Thomas Heurtel.

Pour trouver la trace d'une dernière confrontation entre Français et Espagnols, il fallait remonter à près de cinq ans, en quarts de finale des Jeux olympiques de Rio en 2016, et la victoire de l'Espagne 92 à 67 pour le dernier match de Tony Parker sous le maillot des Bleus.

Depuis, les Français sont remontés sur le podium de la Coupe du monde en 2019, 3es après avoir battu les États-Unis en quarts de finale, et les Espagnols ont remporté le titre mondial en Chine il y a deux ans.

Les deux sélections se sont retrouvées jeudi soir en match de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), où les deux équipes viseront le podium. Les Espagnols avaient déjà deux matches amicaux dans les jambes contre l'Iran (victoires 88 à 61 et 96 à 53) et ont dominé les Français à Malaga.

Après un premier quart-temps maîtrisé par les Français (23-16, 8e), les Espagnols emmenés par Pau Gasol (7 points), Ricky Rubio (16 pts) et Rudy Fernandez (11 pts), ont pris le contrôle des débats, notamment au rebond (17 points sur seconde chance contre 9 pour les Français) et à l'adresse à trois points (43% contre 35%). Les 20 points d'Evan Fournier et les 17 points de Nando De Colo, les deux meilleurs marqueurs de la rencontre, n'auront pas été suffisants.

Les coéquipiers de Nicolas Batum, qui rejoindra la groupe vendredi à Paris, sortaient d'un intense bloc de préparation physique à Pau et Vincent Collet était limité dans la rotation, avec onze joueurs alignés sur la feuille de match, mais Paul Lacombe n'est pas entré en jeu. Les Espagnols, avec un banc plus conséquent ont fait la différence (43 points du banc contre 26 pour les Français).

Les Français, rejoints par Rudy Gobert à Malaga et logiquement préservé jeudi soir, tenteront de prendre leur revanche sur l'Espagne dès samedi soir (20h30) à domicile cette fois-ci à Paris-Bercy, avant de s'envoler pour le Japon la semaine prochaine.