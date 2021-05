Basket: les Françaises s'imposent en amical contre l'Espagne 66 à 57

MVP de la saison régulière de la Ligue féminine, Alexia Chartereau est restée sur sa belle dynamique en inscrivant 15 points lors du succès des basketteuses françaises contre l'Espagne 66 à 57, dimanche à Toulouse pour leur premier match de préparation à l'Euro-2021.

Les Françaises, quadruples vice-championnes d'Europe (2013, 2015, 2017 et 2019), affronteront une seconde fois les Espagnoles, doubles championnes d'Europe en titre (2017 et 2019), en amical lundi (16h00), toujours à Toulouse.

Marque de fabrique du basket tricolore féminin depuis plusieurs années, la défense des Bleues a parfaitement contenu les attaques espagnoles, avec toutefois des points pris sur le repli.

Les Françaises ont dominé le rebond défensif offrant très peu de secondes chances au tir aux coéquipières de Laia Palau, qui a atteint les 299 capes avec l'Espagne. Les Espagnoles étaient toutefois privées de leur pivot titulaire Astou Ndour, encore engagée avec sa franchise WNBA de Dallas.

Les coéquipières d'Endy Miyem ont mené au score pendant toute la rencontre disputée devant du public pour la première fois depuis longtemps, alors qu'elles évolueront à domicile à Strasbourg devant 3.600 spectateurs pour le 1er tour, et les quarts de finale de l'Euro-2021 (17-27 juin).

"C'est le début de notre préparation. On sait que l'on n'a pas fait le match parfait mais en tout cas on part sur de bonnes bases et on sait sur quoi on peut encore plus progresser", a commenté Alexia Chartereau à l'issue de la rencontre au micro de la chaîne L'Equipe.

"C'est un match de reprise et c'est compliqué de s'y mettre, de changer de niveau de jeu. On n'est plus en championnat de France", a estimé la sélectionneuse Valérie Garnier, demandant à ses joueuses d'élever le niveau de jeu.