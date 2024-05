Basket: Limoges, rétrogradé, promet un partenaire mystère

La Ligue nationale de basket (LNB) a refusé mardi d'engager dans les championnats professionnels le Limoges CSP, club historique en grande difficultés financières, à l'issue d'une audition devant le gendarme financier lors de laquelle la propriétaire a promis l'arrivée d'un mystérieux partenaire.

"La maison CSP brûle et il est temps de sortir plus que les extincteurs, les lances à incendie", a déclaré à la presse le président de la LNB, Philippe Ausseur, face à la situation d'un club 11 fois champion de France et premier champion d'Europe français tous sports collectifs confondus (en 1993).