Basket: Monaco a coupé la tête de Villeurbanne

Monaco a logiquement battu à domicile l'ogre Villeurbanne (79-59) et s'est emparé de la première place de la Jeep Elite, dimanche lors de la 17e journée de la saison régulière.

Grâce à cette victoire, basée sur une défense de haut vol conjuguée à une maladresse de l'Asvel chronique aux lancers francs, comme derrière la ligne, la Roca Team a remporté le défi physique.

Depuis le 17 novembre 2018, les hommes de Sasa Obradovic en sont désormais à 25 victoires consécutives en championnat, play-offs inclus, dans leur salle Gaston-Médecin.

Eux, qui sont également qualifiés pour le Top 16 de l'EuroCup (début mercredi à Monaco contre Galatasaray) regardent l'Asvel, 11e d'Euroligue, dans les yeux.

Après un premier quart-temps très maîtrisé sur le plan défensif, durant lequel l'ASVEL n'a pu inscrire que 12 points, la Roca Team a poursuivi son travail de sape physique jusqu'à la pause.

Avec un bon Dee Bost, et Norris Cole, d'un niveau Euroligue, auteurs respectivement de 10 et 15 points à la mi-temps, Monaco a su progressivement grignoter son avance. Pour parvenir à un étonnant mais logique +15 (41-26) à la mi-temps.

En face, l'Asvel a longtemps semblé émoussée. Défaits en Euroligue à domicile contre le Real Madrid (77-97) vendredi, les hommes de TJ Parker, qui, une fois encore, a dû suppléer son entraîneur Zvevdan Mitrovic, grippé, ont été particulièrement maladroits à longue distance (1/10).

Si Charles Kahudi et Tonye Jekiri sont, par moment, parvenus à maîtriser la puissance monégasque, le pivot Eric Buckner a planté deux dunks (28-16 et 30-16), qui ont même fait se lever le Prince Albert.

Car la salle Gaston-Médecin était +The place to be+ en Principauté dimanche avec la présence également du pilote de F1 de Ferrari, Charles Leclerc, parmi les 3.000 spectateurs.

Après la pause, plus rien n'a été facile pour la Roca Team et dès le début du dernier quart, la machine Asvel a inscrit un 6-1 qui a ébranlé le collectif azuréen (61-54). C'est là qu'est intervenu le coach monégasque. Le Serbe Sasa Obradovic n'aime pas lorsque son équipe défend mal: Monaco a resserré la vis et Villeurbanne s'est écroulé après un trois points de Clemmons, pour finir à 20 points (79-59).